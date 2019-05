Carpi, Colombi in uscita: oltre all'Ascoli piace anche al Bari

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Nelle scorse ore ha preso piede una voce di mercato che vorrebbe l'Ascoli molto interessato al portiere Simone Colombi, in uscita dal Carpi appena retrocesso in Serie C, per la prossima stagione. Secondo quanto riferisce La Gazzetta di Modena, però, sul conto dell'estremo difensore ci sarebbe anche il Bari di De Laurentiis, già intenzionato a preparare per il meglio il campionato di terza serie.