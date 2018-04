Carpi, Concas: "Ci ha bloccati la paura di perdere ancora"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Le dichiarazioni di Fabio Concas dopo Carpi-Avellino 0-0: "È stata una partita brutta, dovevamo fare di più soprattutto in dieci contro undici ma faceva anche un gran caldo. Perdere sarebbe stato un colpo durissimo e per questo ci teniamo stretto questo pareggio che ci porta a quota 50 punti. Ora che abbiamo raggiunto l’obiettivo dei 50 punti vogliamo chiudere la stagione giocando sempre al massimo le gare che ci restano. Play-off? E’ difficilissimo, mancano quattro partite contro squadre importanti e le giocheremo per fare il massimo. Veniamo da un periodo in cui se non avessimo pareggiato a Brescia ne avremmo perse quattro di fila e questo non ci lasciava tranquilli. La paura di perderle tutte c’era e forse ci ha bloccato”.