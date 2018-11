Carpi, Concas: "Classifica non bella. Deve motivarci ancora di più"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Conferenza stampa in casa Carpi con protagonista Fabio Concas. Ecco un estrettato delle sue parole pubblicato dal sito ufficiale del club emiliano: “A Crotone è stato un gol importante per la squadra, per il morale e per quello che era successo prima della partita, quando eravamo stato strigliati giustamente dalla Società perchè stavamo fornendo prestazioni non all’altezza. Sicuramente sarà un’annata diversa dalle altre, in cui combattere per obiettivi diversi, ma quello che ho visto domenica a Crotone ci dà coraggio. Ho visto una squadra viva. Siamo andati a Crotone da ultimi, con tante tensioni su uno dei campi più difficili di tutta la Serie B e quando vai sotto ti cade tutto addosso. Eravamo anche partiti bene, ma stavolta ho visto un piglio diverso, altre volte lo svantaggio ci ha tramortito. Il mister ha lavorato molto su questo, sicuramente mollare non fa parte del suo dna e neanche del nostro. Ho visto nelle facce di tutti, anche in panchina, uno spirito diverso e ci siamo detti che quella partita la dovevamo riprendere a tutti i costi. Ci teniamo stretti questo punto e dobbiamo ripartire da lì. L’esultanza? Divento papà per la seconda volta, quindi l’esultanza era per la mamma e per lui che arriverà a fine gennaio. La classifica? La guardo come l’ho sempre guardata, le gare in meno o in più di qualche squadra la rende meno leggibile ma per noi non è sicuramente bella. Deve darci una carica in più per tirarci fuori da questa posizione”.