Carpi, Concas: "Non siamo morti, sfida preparata in maniera perfetta"

Queste le dichiarazioni di Fabio Concas, trequartista del Carpi, ai microfoni di Dazn dopo la vittoria contro il Padova. "Abbiamo dato un segnale importante, non siamo morti e giocando così possiamo salvarci tranquillamente. Sapevamo che era una partita difficile, abbiamo preparato la sfida in maniera perfetta. In questi momenti io e i più esperti dobbiamo tirare qualcosa in più. Venivamo da tre mesi orrendi, adesso sappiamo cosa vogliamo".