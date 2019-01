© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Secondo quanto riportato dal Resto del Carlino il Carpi per rinforzare la difesa avrebbe preso contatti con la Juventus per Dario Del Fabro, centrale classe ‘95 attualmente in prestito alla Cremonese. Una trattativa che potrebbe decollare nelle prossime ore e regalare così a Castori un altro rinforzo per andare alla caccia della salvezza.