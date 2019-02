Carpi contro Donnarumma: hanno segnato quasi gli stessi gol

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Spazio sulla Gazzetta di Modena alla sfida di sabato fra Carpi e Brescia, due squadre agli antipodi per classifica e numeri. Le Rondinelle con Corini in panchina hanno infatti conquistato 37 punti dei 39 attuali, segnando ben 46 reti e subendone 29, mentre gli emiliani di punti ne hanno conquistati appena 18 mostrando una certa fragilità difensiva (37 gol al passivo) e un attacco spuntato come dimostrano i 20 gol all’attivo. Un numero questo che cozza con quelli del bomber del Brescia Alfredo Donnarumma che da solo ha segnato praticamente quanto tutta la squadra emiliana (19 reti contro 20) e sabato pomeriggio potrebbe anche mettere la freccia e sorpassare i biancorossi.