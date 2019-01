Carpi, Coulibaly: "Castori come Zeman, sa come valorizzare i giovani"

© foto di Federico Gaetano

Conferenza stampa di presentazione per Mamadou Coulibaly, nuovo centrocampista del Carpi arrivato in Emilia dall'Udinese. Queste le parole riportate da Parlandodisport.it “Sono contento di essere qui, Castori è simile ad un allenatore che mi ha lanciato, ovvero Zeman, che fa crescere i giovani e ci lavora tanto. Lui si aspetta molto da me, vuole tanta corsa e io sono disposto a dare tutto quello che ho dentro per aiutare questa squadra e portarla alla salvezza. Io penso sempre ad andare di fronte al mio avversario, senza paura del contrasto. Chi ha paura è meglio che stia a casa. La tappa di Carpi rappresenta tanto per me, devo cercare di convincere a farmi giocare. Di stare in panchina non ne ho proprio voglia. Devo tanto a Zeman, lui è un tipo di persona che guarda ancora alla meritocrazia, se durante la settimana fai bene al sabato stai sicuro che giochi. Fino a questo momento ho sempre fatto bene e voglio continuare. Mi sono trovato molto bene con la squadra in queste prime ore. Sono felice di aver ritrovato Mbaye, abitavamo nello stesso quartiere in Senegal. Il mio ruolo? Non importa, in mezzo al campo posso giocare ovunque, mi interessa solo giocare. Lasagna? Mi ha detto di essersi trovato bene qua”.