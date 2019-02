Carpi, Coulibaly: "L'abbraccio dopo il gol una grande emozione"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Le dichiarazioni di Mamadou Coulibaly dopo Carpi-Spezia 3-2:

“La partita era quasi finita, ho cercato un tiro da lontano che è andato bene. Sono contento per la squadra, non meritiamo questa situazione di classifica e ultimamente i risultati non erano quelli che volevamo”.

“Dopo il loro gol ci siamo tirati troppo indietro, loro attaccavano e sono stati bravi a fare due gol. Ma l’importante era tornare a fare tre punti e ci siamo riusciti dopo un po’ di tempo

“L’abbraccio di tutta la squadra sotto la curva? Ho sentito una grande emozione, la stessa che ho sentito solo quando ho firmato il primo contratto da professionista. Non mi emoziono mai, ma stavamo cercando la vittoria, la stavamo aspettando tutti da tanto tempo e sono molto contento”.