Carpi, Crociata: "Felice per il gol, i tifosi ci hanno fatto i complimenti"

Giovanni Crociata

Al termine del largo successo del Carpi sulla Salernitana per 5-2 è intervenuto ai microfoni di Dazn il centrocampista degli emiliani Giovanni Crociata, autore del 3-2: "Partita molto combattuta, soprattutto nel primo tempo. Per nostra fortuna e bravura ce l'abbiamo fatta, un risultato ottenuto col cuore. Il pareggio del Palermo? Un buon segnale ma dobbiamo pensare a noi stessi. Questo è un successo che vale tantissimo. Siamo molto uniti, giocatori e staff, siamo un gruppo molto compatto. I tifosi ci hanno fatto i complimenti e noi li abbiamo fatto a loro che sono venuti fin qui. Molto felice per il gol dopo l'infortunio che ho avuto. Dobbiamo cercare di vincerle tutte da qui alla fine e ragionare partita per partita".