Carpi, da sfatare il tabù Manuzzi. L'ultima vittoria nel 1958

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Il Carpi sabato andrà a far visita al Cesena con l'obiettivo di conquistare punti in un delicato scontro diretto e sfatare un tabù che dura ormai da 60 anni. L'ultima vittoria del Carpi sul campo dei romagnoli risale infatti al 27 aprile del 1958 in una gara dell'allora IV Serie (l'attuale Serie D) che terminò 0-1 grazie alla rete di tal Rino Lugli. Da allora il Carpi non è più riuscito a far punti nelle sei successive sfide giocate nei vari campionati dalla D alla B. Lo riporta Il Resto del Carlino.