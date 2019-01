© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Scambio di centrocampisti in corso fra Carpi e Crotone. In Calabria è infatti in arrivo - via Napoli - Zinedine Machach, classe ‘96, che ha collezionato 10 presenze nella prima parte di stagione in Emilia. A compiere il percorso inverso sarà Giovanni Crociata, classe ‘97, che si trasferirà in prestito al club biancorosso dopo aver collezionato appena sei presenze in Calabria. Lo riporta Sky Sport.