Il suo gol ha portato in vantaggio il Carpi contro il Verona dando respiro a una situazione che si stava facendo complicata. A fine primo tempo è proprio Giovanni Di Noia, ai microfoni di Dazn, a indicare la rotta per conquistare 3 punti fondamentali: "Oggi è il compleanno di mia nonna Angela e ci tenevo a segnare per lei. Dobbiamo lottare come fatto fino ad ora su un campo reso difficile dal tempo e sperare che finisca così" sono state le sue parole.