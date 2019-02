© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

La fragilità difensiva del Carpi in questa stagione è al centro dell’attenzione della Gazzetta di Modena in edicola. La squadra emiliana infatti ha costruito i suoi successi più recenti proprio sulla propria tenuta difensiva che ora appare solo un ricordo alla luce delle 40 reti subite in 22 giornate di campionato, un numero più alto anche rispetto alla stagione di Serie A giocata dai biancorossi. Per trovare un risultato simile bisogna infatti andare indietro di oltre sessantanni, alla stagione 1955-56, quando gli emiliani subirono lo stesso numero di gol nelle stesse gare finendo poi il campionato di quarta serie con la retrocessione. Un precedente che non fa ben sperare la truppa di Castori chiamato a trovare soluzioni per agguantare la salvezza.