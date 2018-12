Sei gare e appena tre punti racimolati, con ancora zero vittorie all’attivo nonostante il ritorno di un condottiero come Fabrizio Castori. Per il Carpi giocare fra le (ex?) mura amiche del Cabassi in questa stagione si sta rivelando un vero e proprio incubo. Ultimo a portare via il bottino pieno è stato il Lecce – che in trasferta viaggia a ritmi impressionanti – che fa seguito a quelle di Cittadella e Palermo (mentre i pareggi sono arrivati con Brescia, Cosenza e Benevento). Una situazione molto delicata accentuata dal nervosismo di Castori, che non ha parlato, a fine gara a cui serve porre rimedio se il Carpi vorrà giocarsi le proprie carte nella corsa promozione. 250 giorni senza vittorie casalinghe sono tanti, troppi, anche per chi deve salvarsi, ma alla prossima in casa arriva una Salernitana che in trasferta stenta (3 pari e 3 sconfitte) e potrebbe essere l’occasione ghiotta per dare una svolta alla stagione.