Carpi, i convocati di Castori: c'è il reintegrato Machach

Il tecnico del Carpi Fabrizio Castori ha convocato 25 calciatori in vista della sfida contro il Brescia. C'è il reintegrato in rosa Zinedine Machach, mentre sono out gli infortunati Serraiocco e Pezzi. Questo l'elenco completo:

Portieri: Pasotti, Colombi, Colombo

Difensori: Suagher, Frascatore, Buongiorno, Poli, Ligi, Pachonik

Centrocampisti: Sabbione, Concas, Piscitella, Piu, Pasciuti, Jelenic, Saric, Mbaye, Machach, Di Noia, Wilmots

Attaccanti: Mokulu, Vano, Romairone, Van Der Hejiden, Arrighini