Carpi, i convocati per il Venezia: out Mbakogu e Belloni

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Sono 24 i giocatori del Carpi convocati da mister Calabro per la gara di domani sera contro il Venezia . Indisponibili gli infortunati Mbakogu e Belloni, non convocato per scelta tecnica Nzola.

PORTIERI

1 Serraiocco, 12 Brunelli, 22 Colombi

DIFENSORI

3 Capela, 4 Sabbione, 13 Poli, 14 Ligi, 17 Di Chiara, 20 Bittante, 23 Brosco, 25 Pachonik, 26 Calapai

CENTROCAMPISTI

5 Verna, 7 Concas, 8 Giorico, 16 Garritano, 18 Palumbo, 19 Pasciuti, 21 Saric, 24 Mbaye, 27 Jelenic, 30 Saber

ATTACCANTI

9 Malcore, 11 Melchiorri