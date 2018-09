Carpi, Gazzetta di Modena: "Castori in panca al posto di Chezzi"

Via Chezzi, torna Castori. Il Carpi ha accolto il suo vecchio allenatore, protagonista della storica promozione in Serie A e della mancata salvezza nel massimo torneo italiano. La Gazzetta di Modena in edicola titola: "Ribaltone a Carpi: Castori in panchina al posto di Chezzi". I biancorossi, ora, dovranno ripartire dopo tre sconfitte nelle prime tre gare di Serie B.