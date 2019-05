© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

L’avventura del centrocampista Reno Wilmots al Carpi, dove ha collezionato appena 2 presenze per un totale di 96 minuti, è da considerarsi terminata. Il belga classe ‘97, come riporta L’Equipe, è infatti da questa mattina in prova al Nimes, club attualmente ottavo in Ligue 1, dove resterà per tutta la settimana provando a convincere la società e lo staff tecnico a metterlo sotto contratto per la prossima stagione. Wilmots a giugno si libererà a costo zero essendo in scadenza con gli emiliani.