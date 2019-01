Carpi, il punto sul mercato: tre innesti fra centrocampo e attacco

Con la difesa praticamente sistemata dagli arrivi, da ufficializzare, del centrale Kresic dall’Atalanta e del laterale Rolando dalla Sampdoria il Carpi lavora sodo per rinforzare centrocampo e attacco con tre pedine: un centrale, un esterno offensivo e una punta veloce. Per la mediana l’obiettivo principale è Mamadou Coulibaly dell’Udinese, per cui si potrebbe chiudere già in settimana, con Giuseppe Carriero del Parma ed Emmanuel Besea del Frosinone come alternative. E non è detto che alla fine non possano arrivare anche due di questi tre.

Più affollata la lista per il reparto offensivo. Difficile la trattativa per il genoano Loris Dalmonte il club emiliano punta allora Joel Baraye del Parma e Luca Matarese del Frosinone per il ruolo di esterno offensivo, mentre come punta è sempre in auge il nome di Gabriele Moncini, in uscita dalla SPAL, già avuto da Castori a Cesena. Le alternative portano ancora al Parma, dove piace Alessio Da Cruz, e alla Salernitana con Lamin Jallow, anche lui verso l’addio.

In uscita invece restano sempre una decina i giocatori con le valigie in mano pronti a salutare: dei quattro portieri attualmente in rosa uno fra Serraiocco e Sambo partirà sicuramente visto che le gerarchie sono abbastanza chiare e in ottica futura si punta su Piscitelli. In uscita ci sono anche l’attaccante Van der Heijden, legato da un contratto fino al 2021 con opzione, e il difensore Barnofsky, contratto fino a fine stagione con opzione per i due anni successivi, che si proverà a piazzare all’estero (club olandesi e belgi sul primo) o in Serie C. Via a titolo definitivo anche il difensore Ligi, che piace al Pisa, e il centrocampista Giorico, che ha estimatori in Serie C, mentre Saric sarà ceduto solo in prestito. In bilico infine la posizione di Frascatore che potrebbe alla fine anche restare.