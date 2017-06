Carpi, in arrivo l'attaccante Malcore dal Manfredonia

© foto di Giovanni Evangelista/TuttoLegaPro.com

Il Carpi è a un passo dal piazzare il primo colpo di mercato. È infatti in arrivo, come rivela gianlucadimarzio.com, l'attaccante classe '93 Giancarlo Malcore dal Manfredonia. Il giocatore nell'ultima stagione ha segnato 15 reti in Serie D.