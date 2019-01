© foto di Federico Gaetano

Primo colpo in arrivo per il Carpi. Secondo quanto riportato da Tuttosport il club emiliano nelle prossime ore ufficializzerà l'arrivo in prestito di Gabriele Rolando dalla Sampdoria per rinforzare la corsia di destra. Mentre per la difesa occhi puntati su Anton Kresic, croato di proprietà dell'Atalanta nella prima parte di stagione in prestito alla Cremonese.