© foto di Nicola Ianuale/TuttoSalernitana.com

Il Carpi continua a cercare un centravanti di spessore per rinforzare la rosa in vista del girone di ritorno di Serie B. Secondo la Gazzetta di Modena l’obiettivo principale degli emiliani è Lamin Jallow, classe ‘95, attualmente in forza alla Salernitana dove ha segnato una rete in 17 presenze. Sul taccuino della dirigenza biancorossa c’è anche Gabriele Moncini, classe ‘96 della SPAL, già allenato da Castori a Cesena.