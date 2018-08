Carpi, Jelenic: "Dobbiamo migliorare sulle palle inattive"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Enej Jelenic nella conferenza stampa di questo pomeriggio ha fatto il punto della situazione dopo la sconfitta di Foggia: "Ieri abbiamo analizzato la partita di Foggia con il mister. Abbiamo fatto un buon primo tempo senza rischiare tanto ma abbiamo subito un gol su palla inattiva che non dovevamo incassare. Nella ripresa siamo rientrati male e abbiamo subito tre gol in pochi minuti che dovevamo evitare. Credo sia stata una mancanza di concentrazione, abbiamo subito due gol su palle inattive e dobbiamo migliorare in questo”.