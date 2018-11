Carpi-Lecce, altri mille biglietti per gli ospiti

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Dopo che in meno di un giorno i tifosi del Lecce avevano polverizzato gli 880 biglietti a disposizione per la trasferta di Carpi, il club giallorosso si è attivato contattando il club emiliano e il GOS (Gruppo Operativo per la Sicurezza) di Modena per avere a disposizione l’utilizzo del settore distinti adiacente al settore ospiti del Cabassi trovando l’ok di ambo le parti in causa. Per i tifosi salentini ci saranno quindi altri mille biglietti a disposizione in vista della gara, anche se a un prezzo leggermente superiore rispetto al settore ospiti, che probabilmente verranno esauriti in breve tempo come riferisce Sololecce.it.