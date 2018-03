Carpi, Ligi: "Andremo a Palermo con il coltello tra i denti"

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Alessandro Ligi, difensore del Carpi, ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida contro il Palermo. "La vittoria con la Pro Vercelli una svolta? Non lo so, più che la vittoria guarderei la prestazione, sono quattro partite che non subiamo gol e in Serie B è fondamentale. E’ una caratteristica che avevamo un po’ perso a inizio anno solare, ma dobbiamo mantenerla. Dopo i pareggi con Entella e Cesena abbiamo fatto due belle vittorie a Pescara, contro ogni pronostico, e con la Pro Vercelli con cui abbiamo anche espresso un bel gioco. A Palermo sappiamo che ci attende una partita difficile, molto difficile, hanno defezioni per i convocati in Nazionale ma hanno anche un organico in cui i sostituti sono all’altezza. Dobbiamo pensare soprattutto a mantenere la mentalità che abbiamo ritrovato nelle ultime quattro gare in cui abbiamo ottenuto punti fondamentali: non mollare mai e essere combattivi su ogni pallone. Sappiamo che senza l’atteggiamento giusto possiamo perdere contro qualunque avversario, per cui andiamo a Palermo con il coltello tra i denti cercando di fare la nostra partita, per portare punti a casa”, le sue parole.