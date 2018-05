Carpi, Ligi: "buona partita, peccato per il risultato"

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Le dichiarazioni di Alessandro Ligi dopo Frosinone-Carpi 1-0: "Abbiamo fatto una buon gara sotto il profilo tecnico e anche del palleggio, fondamentale in cui abbiamo fatto meglio di altre volte. Il Frosinone ha segnato subito, poi si è chiuso bene dietro e ha cercato il raddoppio in contropiede con i suoi giocatori veloci. Noi non abbiamo sfruttato qualche occasione per pareggiare, anche da fermo, con Sabbione, Saric e Mbaye. A parte i primi dieci minuti, abbiamo preso le misure al Frosinone ma non siamo riusciti a portare a casa un risultato positivo”.

“Negli ultimi tre anni Carpi e Frosinone sono state promosse insieme in Serie A, si sono affrontate per la salvezza e nella scorsa stagione si sono sfidate in semifinale play-off. Noi questa volta non avevamo niente da dire per la classifica, ma siamo scesi in campo con il coltello tra i denti per cercare di portare a casa dei punti importanti”.