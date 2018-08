Carpi, Machach resta in rosa. Ma si spera in un suo addio

Nella rosa del Carpi, dopo la chiusura del mercato, figura ancora il nome di Zinedine Machach arrivato poche settimane fa dal Napoli, ma protagonista di alcuni battibecchi con i compagni che non sono piaciuti alla dirigenza (o almeno a una parte di essa). Per questo, secondo quanto riporta Il Resto del Carlino, la società emiliana ha fatto sapere al Napoli – proprietario del cartellino – di non voler contare sul giocatore che a questo punto potrebbe restare bloccato fino a gennaio. La speranza di tutte le parti in causa è però quella che si trovi una soluzione in questi ultimi giorni in cui in Serie C e in alcuni campionati esteri il mercato è ancora aperto.