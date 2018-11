Carpi, Machach ritrovato: può essere l'arma in più

L'avventura di Zinedine Machach al Carpi sta iniziando la propria parabola ascendente. Dopo aver vissuto un momento bassissimo in estate con la messa ai margini della prima squadra, e addirittura l'idea di rispedirlo al Napoli proprietario del cartellino, a causa degli screzi nello spogliatoio e un comportamento poco professionale il calciatore è stato prima reintegrato da Fabrizio Castori, subentrato a Marcello Chezzi, e pian piano sta venendo inserito nelle rotazioni mostrando sprazzi della sua classe. Nelle ultime due gare il suo ingresso ha portato qualità e velocità alla manovra permettendo al club emiliano di cogliere due pareggi importanti. Machach può rappresentare una vera e propria arma in più nella corsa salvezza e dopo la pausa per le nazionali potrebbe anche trovare una maglia nell'undici titolare da sfruttare per mostrare che le polemiche estive sono ormai alle spalle.