Carpi, manca solo l'ufficialità per Chezzi nuovo tecnico

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Sembra oramai tutto deciso per la panchina del Carpi. Secondo quanto riportato da Il Resto del Carlino è atteso per le prossime ore l'annuncio di Marcello Chezzi come nuovo tecnico degli emiliani in sostituzione di Antonio Calabro e di Stefano Stefanelli, come nuovo ds.