Carpi, Mbakogu torna a disposizione di mister Calabro

Buone nuove dall'infermeria del Carpi. Come riporta La Gazzetta di Modena Jerry Mbakogu è tornato in Italia dopo aver ultimato le cura in Spagna. L'attaccante - si legge - sarà a disposizione di mister Calabro già per la prossima gara con l'Avellino.