Carpi, Mbaye: "Era difficilissimo fare punti su questo campo"

Le dichiarazioni di Malick Mbaye dopo Cesena-Carpi 0-0: “Oggi era difficile su questo campo ma siamo riusciti a portare un punto a casa, complimenti alla squadra. Il campo era molto bagnato e pesante ed era veramente difficile stare in piedi. Il mister mi ha chiesto di fare lo schermo davanti alla difesa, sapevamo che oggi non era una partita facile e avremmo dovuto mettere tutto in campo per portare a casa un risultato positivo. Ritrovare Castori? Per me, oltre che un grande allenatore, è una persona grandissima. L’ho salutato prima della partita con piacere. Sono stato fuori quasi due mesi per uno stiramento e sto lavorando duramente per ritrovare la forma migliore”.