Carpi, Mbaye: "L'umore è alto, ma ancora non abbiamo fatto niente"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Malik Mbaye, centrocampista del Carpi, è intevenuto in conferenza stampa per fare il punto della situazione sul momento della formazione di Fabrizio Castori: “Stiamo bene fisicamente, abbiamo la consapevolezza di dover uscire dalla zona retrocessione. Noi giochiamo sempre per fare risultato. Dopo la vittoria di Padova siamo ovviamente tutti contenti, l’umore è alto però sappiamo che non abbiamo fatto niente, non è finita, e dopo questa vittoria ne serviranno altre. La vittoria in casa che manca da tanto? Non vinciamo da tempo in casa e bisogna sbloccarsi anche qui. Un’altra vittoria contro il Lecce ci darebbe più continuità. La coppia con Pasciuti a centrocampo? Io sto bene con tutti, che sia Di Noia, Sabbione o Pasciuti. Per me non cambia, penso sempre e solo a fare il mio. La parata di Montipò sul mio tiro col Benevento? Mi sono trovato in quella posizione e ho provato a tirare in porta. Non calcio spesso perché non mi trovo quasi mai nella posizione giusta per farlo, ma se mi capita di nuovo ci riprovo. Non vedo l’ora di fare gol e di andare a dedicarlo ai tifosi che mi sostengono sempre dalla curva. Dopo la sconfitta col Palermo ci siamo guardati negli occhi e ci siamo detti che dovevamo tirare fuori tutto. Ci siamo parlati da uomini, sapendo che tutti bisognava dare di più. La Serie B è strana, dobbiamo lavorare giorno dopo giorno e avere pazienza. Stiamo lavorando bene, i risultati arrivano e più avanti saremo presto in posizioni migliori. Il Lecce? Non mi concentro mai molto sugli avversari, penso solo ad allenarmi al massimo in settimana ed essere pronto a giocare contro chiunque, anche se di fronte c’è Messi”.