Carpi, Mustacchio: "Perugia sempre nel cuore. Qui per trovare spazio"

© foto di Federico Gaetano

Il neo attaccante del Carpi Mattia Mustacchio ha parlato in conferenza stampa salutando il Perugia, da dove arriva, e dicendosi pronto a dare una mano nella corsa salvezza: “L’avventura con il Perugia sarà sempre nel mio cuore, ho dei bellissimi ricordi, ma negli ultimi tempi non trovavo lo spazio che avrei voluto e allora ho deciso di cambiare e accettare l’offerta del Carpi. Sia Gabriel sia Bianco mi hanno parlato molto bene della società e della piazza. Tatticamente sono un esterno, sia a destra che a sinistra, a Vercelli ho giocato anche da attaccante, ma il mio ruolo naturale è sulla fascia. Mi piace cercare la profondità, sono un giocatore di corsa e di gamba. Castori? L’ho sempre affrontato da avversario e so che è un tosto, per lui conta solo la meritocrazia e io sono d’accordo con lui. - continua Mustacchio come si legge sul sito degli emiliani – Sabato abbiamo affrontato una squadra forte e siamo usciti a testa altissima, ho visto una squadra con tanta voglia di vincere e con voglia di lottare fino all’ultimo pallone. Alla prossima affronteremo il Brescia in una gara difficilissima, loro sono in fiducia e hanno qualità, ma proveremo a fare la nostra partita”.