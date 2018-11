Carpi, nasce Cuore Biancorosso. La solidarietà sbarca sulle maglie

Fonte: http://www.carpifc.com/

Questo pomeriggio l’azionista di maggioranza e Ad biancorosso nonchè main-sponsor con Gaudì Stefano Bonacini ha presentato “Cuore Biancorosso“, il nuovo progetto di solidarietà che dalla gara di Padova in poi vedrà campeggiare sulla maglia ufficiale i logo di numerose associazioni no-profit e onlus nella posizione di “main-sponsor”, con Gaudì che diventerà sponsor-secondario.

La prima associazione a comparire sulle maglie biancorosse, a partire da Padova-Carpi e per altre cinque partite, è “Chicca il sole esiste per tutti”, che si occupa della lotta ai tumori infantili. Poi toccherà, per cinque partite ciascuna, a Lega del filo d’oro e Amo-Associazione Malati Oncologici. Lo spazio di main-sponsor sarà poi a disposizione per le restanti partite di campionato di altre associazioni no-profit e onlus che vorranno candidarsi, scrivendo una mail a solidarieta@carpifc.com.

“Cuore Biancorosso è un’iniziativa nata in modo fortuito, dopo che sono venuto a conoscenza dell’associazione Chicca il sole esiste per tutti – dice Stefano Bonacini – Ho voluto fare qualcosa per loro senza ridurmi a una semplice donazione, dando una visibilità molto importante per la loro associazione. Si dice che la beneficenza si fa e non si dice, ma questo è un progetto importante che sono contento di presentare e offrire anche ad altre associazioni no-profit e onlus che vorranno partecipare. Abbiamo già ricevuto l’adesione di Lega del filo d’oro e Amo, che saranno sulle nostre maglie per cinque partite ciascuna. Gaudì diventerà sponsor secondario”.

Presenti, per Chicca il sole esiste per tutti, la presidente nonchè mamma di Chicca Francesca Viganò e i volontari Alessandro Viganò e Lidia Buratto: “La nostra associazione ha sede a Pioltello, provincia di Milano, ed è nata dopo che la nostra Chicca è volata in cielo due anni fa, a 14 anni, in seguito a un tumore cerebrale – dice Francesca – Abbiamo fondato questa associazione per aiutare i bambini sfortunati come lei. Non avrei mai pensato di vedere il logo della nostra associazione su una maglia di una squadra di calcio come il Carpi, che ringrazio tanto, sono senza parole e felicissima“.