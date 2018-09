Carpi, niente Romania per Machach. Ora restano solo 2 ipotesi

Niente Romania per Zinedine Machach. Con la chiusura del mercato nel paese dlel'est, avvenuta ieri sera alle 20, sfuma anche l'ultima pista per il centrocampista classe '96 di cambiare maglia dopo che il rapporto con il Carpi, dove era arrivato in estate in prestito dal Napoli, si era incrinato a causa di una lite con un compagno di squadra. Il club emiliano a seguito di quell'episodio, datato 9 agosto, aveva allontanato il calciatore rimandando a Napoli dove è tuttora senza avere la possibilità di giocare visto che il regolamento impedisce il rientro del prestito nella stessa finestra di mercato. Come scrive Il Resto del Carlino ora restano sul tavolo solo due ipotesi: Machach resta al Carpi, che ne paga l'ingaggio, fino a gennaio per poi rientrare al Napoli che lo girerà altrove oppure, ma pare più difficile, un reintegro nella rosa del club emiliano.