Carpi, nuova occasione per Malcore. Titolare dopo 3 mesi

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Questa sera a guidare l'attacco del Carpi al fianco di Federico Melchiorri nella sfida contro la Pro Vercelli ci sarà Giancarlo Malcore che torna titolare a distanza di tre mesi dall'ultima volta. L'attaccante, autore di cinque reti in questa stagione, non parte dal primo minuto dallo scorso 3 dicembre, contro l'Avellino, ed è rimasto seduto in panchina per tutta la gara in sette occasioni su dodici collezionando al massimo una mezzora a gara in corso contro il Frosinone. Un rilancio da sfruttare al meglio per ritagliarsi uno spazio importante in questo finale di campionato e dimostrare di poter essere utile alla causa carpigiana.