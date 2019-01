Carpi, nuovo tentativo per Lollo. Coulibaly si avvicina

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Lorenzo Lollo e Mamadou Coulibaly. Sono loro i due obiettivi del direttore generale del Carpi Stefano Stefanelli per rinforzare il centrocampo. Per il primo, classe ‘90 attualmente in forza all’Empoli, il dirigente biancorosso tenterà un nuovo e ultimo tentativo per riportarlo a Carpi (dove è stato tra i protagonisti della promozione in Serie A) e battere la concorrenza del Padova. Per il secondo, classe ‘97 dell’Udinese, invece c’è stata un’accelerata nelle ultime ore e già nella giornata di oggi potrebbe arrivare la fumata bianca. Lo riporta La Gazzetta di Modena.