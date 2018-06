Carpi, obiettivo Vajushi. Sondaggio anche per Setola

Fonte: TuttoB.com

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Carpi attivissimo sul mercato, come riportato da Il Resto del Carlino. Chiuso per Vano, Frascatore e Piscitella, ora gli emiliani hanno puntato l'esterno offensivo albanese Armando Vajushi. Classe '91, reduce da una stagione positiva con le maglie di Pro Vercelli prima e Avellino poi, Vajushi è legato da un altro anno di contratto con i piemontesi ma, stante la retrocessione in serie C, la sua esperienza con le bianche casacche è da considerarsi virtualmente conclusa. Già allacciati i primi contatti con l'entourage del giocatore. Non solo. Il Carpi ha chiesto informazioni anche sul conto di Carmine Setola, terzino sinistro classe '99 in forza al Palermo, che potrebbe fungere da alter ego di Frascatore.