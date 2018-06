Carpi, occhi in casa Empoli: piacciono Traore e Piu

Il Carpi guarda in casa Empoli per rinforzare il reparto offensivo nella prossima stagione. Secondo quanto riportato dal Resto del Carlino gli emiliani avrebbero messo nel mirino Hamed Junior Traorè, trequartista classe 2000 che in questa stagione ha collezionato 10 presenze in Serie B, e Alessandro Piu, duttile attaccante classe '96 che ha collezionato 13 presenze segnando una rete.