Carpi, occhi sul difensore Ferrara del Monopoli

© foto di Giuseppe Scialla

Secondo quanto raccolto da Tuttocalciopuglia.com il Carpi avrebbe messo nel mirino il difensore Michele Ferrara in forza al Monopoli. Il centrale classe '93 è uno dei grandi protagonisti della squadra biancoverde, con 26 presenze e una rete, e piace molto al tecnico emiliano Antonio Calabro. Al momento però si tratterebbe di un semplice interessamento e non vi sarebbero trattative in corso.