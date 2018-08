Carpi, oggi il sopralluogo allo stadio "Cabassi"

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Stando a quanto riferisce La Gazzetta di Modena, se si escludono novità dell'ultima ora, è in programma per questo pomeriggio il sopralluogo della commissione provinciale di vigilanza allo stadio "Cabassi", pronto a tornare a essere la casa del Carpi nel prossimo campionato cadetto. Quello odierno sarà un passaggio fondamentale per ottenere il via libera in vista della prima gara casalinga dei biancorossi, che il 1 settembre se la vedranno con il Cittadella.