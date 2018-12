© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Tobias Pachonik, difensore del Carpi, è andato a segno nel successo esterno dei suoi sul campo della Cremonese. Queste le sue dichiarazioni in zona mista al termine del match, riprese da TuttoCarpi.com: Sono molto felice per questo mio primo gol con la maglia del Carpi e per questa vittoria importantissima per noi. Dobbiamo giocare sempre così. Una dedica per il gol? No, è per me questo mio primo gol nei professionisti. Con Jelenic siamo grandi amici anche fuori dal campo, parliamo tanto e sono molto felice anche per lui. Lavoriamo bene insieme. Questa vittoria in dieci contro undici è molto importante anche per la nostra fiducia. E’ una vittoria di cuore, abbiamo dato tutto quello che avevamo, in dieci era difficile e per questo vale ancora di più. Sono molto felice".