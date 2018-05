Carpi, Pachonik: "Volevamo vincere, contento dell’assist"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Le dichiarazioni di Tobias Pachonik dopo Carpi-Cittadella 1-1: "Sono felice per l’assist per Melchiorri, però volevo vincere la partita. Avevo visto Melchiorri dietro e sono contento di avergli dato la palla buona per segnare”.

“Il Top 11 della B? Non ci avrei mai pensato a inizio stagione, ma come ho detto qualche giorno fa mi sono reso conto partita dopo partita di poter giocare in questo campionato. È stato un campionato buonissimo, sono contento”.

“Il futuro? Adesso sono concentrato sul finire bene questo campionato, ho altri due anni di contratto col Carpi e qui sono felice. Se ne parlerà più avanti”.