Per la sfida salvezza di oggi al Cabassi il tecnico del Carpi Castori si affida ad Arrighini come unica punta con Mustacchio alle sue spalle. Sulle corsie laterali agiranno Concas e Pasciuti, mentre Pachonik e Rolando scalano come terzini. Al centro della difesa Sabbione e Kresic. Il Padova risponde con Mbakogu e Capello coppia d’attacco e Baraye a supporto. In difesa c’è Cappelletti a destra con Longhi a sinistra. In campo anche l’altro ex della gara Lollo in mezzo al campo. Queste le formazioni ufficiali:

Carpi (4-4-1-1): Piscitelli; Pachonik, Sabbione, Kresic, Rolando; Concas, Di Noia, Coulibaly, Pasciuti; Mustacchio; Arrighini. Allenatore: Castori

Padova (4-3-1-2): Minelli; Cappelletti, Andelkovic, Ravanelli, Longhi; Pulzetti, Calvano, Lollo; Baraye; Mbakogu, Capello.