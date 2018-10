Carpi, Pasciuti: "Difficoltà preventivate. Futuro? Voglio prolungare"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Intervenuto in conferenza stampa il centrocampista Lorenzo Pasciuti ha parlato del momento difficile del Carpi e del proprio futuro che molto probabilmente sarà ancora a tinte biancorosse: “Sapevamo che avremmo incontrato delle difficoltà in questa stagione, siamo partiti male, ma ora stiamo cercando di risollevarci e sabato ci attende una partita molto importante sopratutto perché non vinciamo da tantissimo tempo davanti ai nostri tifosi. Castori è tornato qui carico e ci sta trasmettendo la grinta e la voglia degli anni passati. Machach? Quando vieni dal Napoli dove c’è una grandissima squadra è difficile trovare la mentalità giusta per adattarsi a un ambiente umile come Carpi. Ma ci darà una mano perché ha qualità importanti. - continua Pasciuti come riporta Parlandodisport.it - Rinnovo? Spero di incontrare al più presto la società per decidere il mio futuro. La mia volontà è quella di prolungare il mio rapporto con il Carpi”.