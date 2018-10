Carpi, Pasciuti: "Due punti persi, ma guardiamo avanti”

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Le dichiarazioni di Lorenzo Pasciuti dopo Carpi-Cosenza 1-1: "Sono 2 punti persi, prendere un gol così a 5 minuti dalla fine brucia. Non ci gira neanche bene sugli episodi, ma bisogna guardare avanti. Sapevamo che sarebbe stata una partita particolare tra due squadre per cui i punti pesano per la classifica. Il gol? Mokulu l’ha girata di tacco, io mi sono staccato dietro e ho tirato di prima. Un bel gol. La fatica nel finale? E’ normale abbassarsi perchè loro perdevano e attaccavano con 5-6 giocatori. Fisicamente va considerato che molti giocatori sono arrivati alla fine del mercato e non hanno fatto la preparazione con noi. Noi volevamo vincere questa partita anche per i nostri tifosi perchè è tanto che non vinciamo in casa. Non ci siamo riusciti ma adesso bisogna guardare avanti”.