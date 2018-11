Carpi, Pasciuti: “Qui grazie a mio suocero. Questa ora è casa mia"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Intervistato da DAZN il centrocampista del Carpi Lorenzo Pasicuti, da dieci anni protagonista del club biancorosso e fra gli artefici della scalata dalla D alla A ha parlato del suo rapporto con la piazza: “Tutto è nato quando grazie a mio suocero riuscì ad acquistare il mio cartellino per 26 mila euro. Quanto valgo ora? Non saprei, forse qualcosina di più così si potrebbero recuperare i soldi spesi. - spiega Pasciuti – Questa però è casa mia ormai e lo stesso vale per la mia famiglia. Il record di presenze è importante, mi riempie d'orgoglio, ma non vale tutte le promozioni ottenute”.