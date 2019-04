© foto di Prospero Scolpini/TuttoLegaPro.com

Arrivato in fretta e furia a dicembre per sostituire Colombi, espulso contro il Lecce, e l’infortunato Serraiocco per tamponare una falla - il classico tappabuco in pratica -, Riccardo Piscitelli ha conquistato a suon di prestazioni la maglia da titolare del Carpi. La sua esperienza fra i pali dei biancorossi sembrava infatti dovesse durare solo il tempo di far scontare al titolare designato – Colombi – la squalifica tanto che per un mese a cavallo dell’anno il numero 35 si è accomodato in panchina. A febbraio però il numero uno si procura una frattura alla mano e per Piscitelli c’è una nuova occasione, occasione sfruttata appieno tanto da diventare uno dei protagonisti di una difficile risalita verso i play out che potrebbero valere la salvezza. Contro il Padova, in un delicatissimo scontro diretto, gli emiliano hanno trovato un successo anche grazie alle parate decisive di Piscitelli. Interventi che tengono accesa la fiammella della speranza nonostante i punti di distacco dal sedicesimo posto siano cinque e quelli dalla salvezza diretta ben otto.