Carpi, Piscitelli: "Chiamata inaspettata, è stata una scossa"

Il portiere del Carpi Riccardo Piscitelli, fra i protagonisti nell’ultima gara contro il Padova, ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida contro il Lecce partendo però dal suo arrivo, inatteso, in Emilia: “Sono contento di aver avuto questa opportunità e sto cercando di ripagare la fiducia in un momento delicato in cui bisogna fare grandi prestazioni per conquistare la salvezza. Restare tanti mesi senza squadra non è stato facile anche se mi sono allenato molto grazie al mio amico Jacopo Viola. In estate ero stato in Norvegia dove mi ero allenato con una squadra della loro massima serie, poi a dicembre è arrivata la chiamata, in maniera inaspettata, di Stefanelli. Avevo atteso tanto una chiamata dalla Serie B ed è stata una scossa positiva. Non è stato facile all’inizio gestire diverse emozioni, sono arrivato e a distanza di pochi giorni ho giocato subito a Pescara. L’importante però è saper cogliere le occasioni che ti vengono date. - continua Piscitelli come riporta Parlandodisport.it - Ho sempre avuto la voglia e la determinazione di tornare ad alti livelli nonostante i tanti episodi negativi della mia carriera. Non ho mai pensato di smettere. Lecce? Sappiamo che dobbiamo fare un’impresa, ma avremo la fortuna di avere molti scontri diretti in queste ultime sei gare e quelle saranno le partite decisive”.