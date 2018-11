Carpi, Piscitiella: "Dobbiamo invertire la rotta a livello di risultati"

© foto di Luigi Gasia/TuttoNocerina.com

Conferenza stampa in casa Carpi per l'attaccante degli emiliani Giammario Piscitella. Ecco un estratto delle sue dichiarazioni riportate dal sito ufficiale del club: “Abbiamo affrontato nelle ultime due gare due tra le squadre più forti del campionato e per noi era importante non perdere e fare punti dopo alcune partite che non erano girate dalla nostra parte. Ma sappiamo anche noi, come ci dice il mister, che l’ultimo o il penultimo posto non si difende, per cui dobbiamo invertire la rotta a livello di risultati. Qualche vittoria bisogna farla e speriamo già da Padova di riuscire a fare bottino pieno perché abbiamo bisogno di punti per toglierci dalla posizione di classifica in cui siamo ora. Spero che il peggio sia alle spalle, sopratutto per la squadra. Stiamo lavorando per tornare alla vittoria, durante questa sosta abbiamo caricato per arrivare al meglio alla partita di Padova. Personalmente spero di avere continuità, anche se mi devo ancora adattare al meglio al gioco del Carpi e a una categoria che ritrovo dopo qualche anno di Serie C. La sosta prima di Padova? Stiamo lavorando tanto per mettere benzina nelle gambe e migliorare la condizione. Per la nostra classifica ogni partita è da dentro o fuori, anche se il campionato è ancora lungo dobbiamo sempre scendere in campo come se fosse la partita della vita. Il Padova ha una rosa importante e sarà supportato dai suoi tifosi, Foscarini lo conosco perché l’ho avuto a Cittadella, è un allenatore più offensivista di Bisoli ma dobbiamo pensare a quello che possiamo e dobbiamo fare noi”.